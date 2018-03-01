全球金市：金价受美元走强影响下跌，市场等待鲍威尔第二个听证会

路透3月1日 - 金价周四连续第三日下跌，受累于美元走强，投资者等待日内稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔在参议院金融委员会的听证会。

0444 GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,314.64美元。本周以来金价下跌约1%。

美国期金跌0.2%至1,315.4美元。

美元指数上涨0.1%至90.700，稍早触及1月19日来高位90.744。

“美元走坚继续拖累金价，但(该金属)因股市走软获得一定支撑，”一位驻香港的交易员说。

美元受到鲍威尔对美国经济的鹰派立场支撑。这一立场令市场预计美联储今年将升息四次，而非三次。

金市正热切等待鲍威尔的第二个听证会。

“他可能会淡化其鹰派言论，但如果维持不变，我们很可能会看到市场对美国利率的预估上调，美元将小幅走坚，这可能会引发金价再度下跌，”OANDA的亚太地区交易主管Stephen Innes说。

美国第四季经济环比增长年率初估值被小幅下修，因消费者支出以三 年来最强劲速度增长，导致库存减少，在企业无法生产足够的商品和服务 的情况下，进口急增。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛称，现货金目标仍为1,303美元，其已或多或少跌破每盎司1,317美元支撑位。

其他贵金属方面，现货银跌0.3%至每盎司16.35美元。

现货铂金(白金)下跌近1%至每盎司973.50美元，现货钯金持平报每盎司1,042.47美元。(完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 龚芳)