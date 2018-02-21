全球金市：金价受美元走强拖累触及一周低位，等待美联储会议记录

路透2月21日 - 金价周三触及一周最低，因美元自上周所及三年低位反弹并企稳。投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最近一次会议的记录，以期获得有关今年升息步伐的线索。

0805GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,326.24美元，为连续第四个交易日下跌。今日稍早一度触及1,325.20美元，为2月14日以来最低。

美国期金跌0.2%至每盎司1,328.3美元。

美元指数涨0.2%至89.879，此前曾触及一周高点89.937。该指数在2月16日跌至三年低点88.253。

“美元与美债收益率双涨，短线内应会令金价继续承压，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin表示。

投资者将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的1月30-31日会议记录，从中寻找任何鹰派措辞的线索。

“利率正常化步伐加快或幅度更大，是短线金价面临的最大威胁，因为这样的结果将令美元飙升，”OANDA的亚太地区交易主管Stephen Innes表示。

根据路透技术分析师王涛，现货金可能跌至每盎司1,316美元，因其已跌破1,335美元支撑位。

其他贵金属方面，白银跌0.4%至每盎司16.40美元，钯金跌0.9%报每盎司1,024.80美元，铂金跌0.5%至994.90美元。(完) (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 蔡美珍/于春红)