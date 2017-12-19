全球金市：金价受美元走软提振微涨，投资人关注美国税改法案进展

路透12月19日 - 金价周二在美元走软的扶助下微涨，投资人考量美国税改法案的潜在影响，本周美国国会有很高的可能性通过该法案。 0808GMT，现货金 上涨0.2%，报每盎司1,263.61美元。美国期金 上涨0.1%，报每盎司1,267美元。 此前持保留态度的两名参议院共和党议员周一同意支持特朗普总统的税改法案，众议院料将在周二进行表决，参议院将在周二稍晚或周三表决。 “本周通过税改法案并签署，应该会拖累金价下滑，因这意味着对于 风险资产的需求将增加，且利率和美元将走升，”FXTM首席市场策略师Hu ssein Sayed说。 不过Sayed表示，收益率曲线趋平可能会限制美元的升幅。 围绕税改的乐观情绪已经帮助股市飙升至纪录高位，不过美元依旧陷 于近期的区间，且交投迟滞，因投资者在揣摩税改对经济增长的最终效果 会如何。 “我们对金价此后的上行潜力有些担心，不会在当前水平上买入，因 为我们认为在目前阶段有更多理由看空，”INTL FCStone分析师Edward M eir说。 “股市上涨，比特币价格飙升，以及税改有可能使得美元和美国收益 率在短期内上升的可能，这些因素都对金价构成压力，”他说。 其它贵金属方面，现货银 小跌0.3%至每盎司16.09美元。 现货铂金 上升0.4%至每盎司910美元，前一日回升至900美元关 口上方，为近两周来首次。 现货钯金 持平于每盎司1,017.70美元。(完) (编译 李春喜/王洋; 审校 孙茉莉/张荻)