全球金市：金价受获利了结影响下跌，美联储官员对通胀表示忧心

路透11月23日 - 金价周四小幅下跌，上日涨近1%后投资人了结获利，因美国经济数据疲软，以及一些美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员对通胀偏低感到担忧。

美联储周三公布的最近一次会议纪录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。

部分有投票权的委员还是担心通胀前景，这些决策者强调将关注即将公布的经济数据，再决定未来升息的时机。

0741GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,289.88美元。

美国12月期金跌0.2%至1,289.70美元。

“似乎有一些获利了结...鉴于美联储即将在下月升息，或许(投资者认为)金价涨得有点过高，会在升息之后回落，”澳洲国民银行经济分析师John Sharma称。

“美联储有一些通胀方面的担忧，我们也不知道中期会怎样。到处都充满不确定性，这可以从金价(区间)波动上看出。”

美国金融市场周四因感恩节休市，今日日本也因公共假日休市。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛认为，现货金或下探每盎司1,283美元支撑位，因其未能突破1,297美元阻力位。

其他贵金属方面，现货银跌0.4%至每盎司17.088美元；现货铂金跌0.6%至932.50美元；现货钯金跌0.1%至每盎司1,002.05美元。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 于春红)