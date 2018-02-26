全球金市：金价因美元下跌反弹，上周创今年表现最差的一周

* 美元兑一篮子货币下滑0.1%

* 聚焦美联储主席鲍威尔的国会证词陈述

路透纽约/伦敦2月26日 - 金价周一上涨，美元走软帮助黄金在创下年内最大单周跌幅后反弹，不过，黄金涨幅不大，市场静待本周晚些时候美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席鲍威尔在国会就美国货币政策作证词陈述。

投资者将密切关注鲍威尔的证词陈述，从中寻找美国货币政策前景的线索。美元指数脱离日内高位，提振黄金走高，上周黄金录得两个半月来最大单周跌幅。

1833 GMT，现货金上扬0.2%，报每盎司1,331.01美元。美国4月期金收涨2.50美元，或0.2%，报每盎司1,332.80美元。

“今年最有意思的情况时，黄金和其跟踪最紧密的因素美元之间的联动关系被打破了，”渣打银行分析师Suki Cooper表示，她补充说，黄金的潜在投资兴趣不大。

“我对今年金价上涨的主要担忧是，金价走高并没有伴随以广泛的投资需求，”她说，“金价要有效升穿1,360-1,375美元，还需要来自美国散户的需求。”

交易商表示，春节假期后的中国新实货需求，也支撑黄金价格。

现货钯金升1.1%，报每盎司1,058.20美元。现货银涨0.2%，报每盎司16.57美元。现货铂金升0.1%，报每盎司997.20美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)