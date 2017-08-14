全球金市：金价因美元持稳而下滑，市场关注朝鲜半岛紧张局势

路透班加罗尔8月14日 - 现货金周一下跌，因美元从上周低点小幅走升。不过金价还是保持在上周五触及的约两个月高位附近，因投资者仍在密切关注朝鲜半岛的紧张局势。

0657GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,286.39美元，上日曾触及6月7日以来最高水准1,291.86美元。

美国12月期金下跌0.12%，至每盎司1,292.4美元。

“地缘政治紧张局势或许在缓解，这自然导致金价略微下降...但走势极度不可预测，因为某些改变就可能推动金价再创新高。”中国最大黄金上市交易基金(ETF)华安黄金易的经理许之彦称。

“在美元遭遇强大卖盘后，整个周末没什么大事发生，我猜测(朝鲜)半岛方面的威胁比较低，但我们认为黄金基本面仍然很强劲。”他说道。

BMI Research的全球商品分析师John Davies在报告中指出，“虽然美国和朝鲜之间的口水战升级给金价带来暂时提振，但我们不认为会采取军事行动，地区冲突给金价带来的上行动能将是有限的。”

其它贵金属方面，现货银上涨0.22%至每盎司17.10美元。现货铂金下跌0.51%至974.74美元。现货钯金升0.22%至894.50美元。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张涛)