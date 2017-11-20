全球金市：金价因美元走坚而略下滑，仍未远离一个月高点

路透11月20日 - 金价周一下滑，美元上涨令其承压，但仍守在上日所及一个月高位附近，因围绕美国税改进程充斥着不确定性。

0757GMT，现货金下滑0.2%报每盎司1,291.44美元，不过仍未远离周五所及高点1,297，此为10月16日来最高。

美国12月期金跌0.4%报每盎司1,291.20美元。

“周五的上涨肯定改善了金价的技术面，但这是否足以吸引新资金进入还有待观察，”INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中称。

“这主要将取决于美国税改议案在参议院的进展情况。如果通过的努力失败，我们可能会看到美股更大幅修正，从而给金价带来进一步提振。”

美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney)周日表示，总统特朗普将不再坚持把废除奥巴马政府时期的强制医保规定，加入共和党提出 的1980年代末以来规模最大的税改提案中。

“税改议案在参议院获准显然十分困难，这促使投资者重返避险资产，”澳新银行分析师在报告中写道。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛称，现货金或许会重新测试每盎司1,298美元阻力位，若升破则可能涨至下道阻力位1,309美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五称，对冲基金和投资基金在11月 14日止当周增持COMEX期金和期银多头仓位。

现货银跌0.8%至每盎司17.16美元，前一交易日曾触及一个月高位。现货铂金自周五所及近两个月高位954.30美元回落，跌0.8%至943.40美元。

现货钯金涨0.3%至每盎司996美元。(完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王洋/白云)