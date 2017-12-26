全球金市：金价因美元走贬而涨至逾三周高位，钯金触及17年最高水准

路透12月26日 - 金价周二因美元走贬而微幅升至逾三周高位，同时钯金触及2011年2月以来最高位。

0715GMT，现货金涨0.3%，报每盎司1,278.04美元，此前一度触及12月1日以来最高水位1,279.19美元。

美国期金涨0.3%，报每盎1,282.50美元。

OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称，上周五公布的美国消费数据平淡扶助了金价，而美元在亚洲时段清淡的交投中依旧承压。

“朝鲜周三时逢宪法节假日，目前地区市场或许有一点风险对冲因素，”Halley说。

上周五的数据显示，11月美国消费者支出的速度超过收入，而扣除食品和能源的核心PCE物价指数较前月仅上升0.1%。

美元指数小跌0.1%至93.273。

上周金价连续第二周上涨，收在200日移动均线上方。

而美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五的数据显示，对冲基金和基金经理在截至12月19日的当周，增加了黄金的净多头仓位，这略微增加了黄金的偏多走势。

现货钯金周二上涨0.8%至每盎司1,044.50美元的17年高位。钯金价格一度触及2001年2月来最高1,046.70美元。

现货银周二触及逾三周高位。最新上涨0.5%至每盎司16.45美元。

现货铂金上涨0.3%至每盎司916.55美元。(完) (编译 王琛/王洋; 审校 于春红)