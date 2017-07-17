全球金市：金价因美元走软而上扬，疲弱美国数据压低升息前景

路透班加罗尔7月17日 - 金价周一上涨，因美元跌至数月低位，此前美国公布的经济数据表现疲弱，削弱了美国联邦储备理事会(美联储/FED)积极升息的前景。

0048GMT，现货金上涨0.19%，至每盎司1,230.91美元。美国8月期金上涨0.24%至每盎司1,230.50美元。

亚洲股市周一上涨，跟随美股周五涨势。道琼工业指数和标普500指数周五均触及纪录高位，因黯淡的美国数据出炉后，投资者押注美联储的宽松货币政策将延续，从而压低美元。

美国6月消费者物价持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不振，国内需求疲弱，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年第三次升息的可能性。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和投资基金在7月11日止当周将COMEX期金净多头仓位削减至2016年1月以来最小，期银仓位也为将近两年来首次转空。

据周五消息证实，洲际交易所(ICE)旗下ICE Benchmark Administration为伦敦金银市场协会(LBMA)银价指数新的编制机构。LBMA预期，IBA将在今年秋季接手负责LBMA的银价指标。

中国周一将公布第二季度经济较上年同期成长6.8%，幅度较前一季度的6.9%有所放缓。

韩国国防部副部长周一表示，韩国提议与朝鲜进行军事对话，并停止在朝韩边境线附近的一切敌对活动。最近几周，朝鲜接连进行了数次飞弹试射。(完) (编译 许娜/郑茵 审校 王颖/白云)