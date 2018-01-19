全球金市：金价因美元走软而上涨，但料录得六周来首个周线跌幅

路透1月19日 - 金价周五上涨，因围绕美国政府可能停摆的担忧拖累美元走软，但金价仍可能录得六周以来的首个周线下跌。

0659GMT，现货金涨0.4%至每盎司1,332美元。金价周四触及1月12日以来最低水准1,323.70美元，之前从近来创下的四个月高点回落。

现货金本周已累计下跌0.5%，为12月初以来的最差周线表现。

美国期金涨0.4%至1,332美元。

美元下跌，因市场担忧美国政府可能停摆。美元指数周五下跌0.1%至90.406。

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周四表示，美国联邦储备理事 会(美联储/FED)2018年和2019年应各升息三四次，该看法比其他很多美联 储决策者青睐的升息速度略快。

“基本面状况没有变化，1,200-1,400美元的交易区间依然完好，全球政治紧张局势或加息前景没有明显变化，”香港永丰金融集团研究部主管涂国彬表示。

路透技术分析师王涛称，根据一个小型的双顶型态和费波纳奇回档位分析，现货金目标位仍是每盎司1,311美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四 其黄金持仓量增加1.42%至840.76吨。

其他贵金属中，现货银涨0.5%至每盎司17.01美元。

现货铂金涨0.1%至1,001.74美元。现货钯金涨0.8%至1,107美元。(完) (编译 刘秀红/王灿; 审校 高琦/李春喜)