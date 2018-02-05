全球金市：金价因股市下跌而微涨，美国强劲就业数据提高升息可能性

路透2月5日 - 金价周一微涨，因股市下跌为黄金提供了支撑，尽管美国强劲的就业数据可能提升今年升息的可能性。 0817 GMT，现货金 涨0.1%，报每盎司1,334.23美元。上周五下挫1.2%创下2017年12月7日以来最大单日跌幅，并录得12月8日止当周以来最大周线跌幅。 美国期金 持稳于每盎司1,337美元。 “中国财新服务业PMI数据优于预期，推低金价(盘中稍早时)...尽管 股市溃跌加深，我们预期资金流动将有利金价，” Think Markets首席市场分析师Naeem Aslam表示。 财新/Markit周一联合公布，得益于新订单的增长，中国1月服务业采 购经理人指数(PMI) 环比上升0.8个点至54.7，创2012年5月 以来最高水准；当月中国综合PMI则上升0.7个点至53.7，为2011年1月以 来的最高点。 亚洲股市周一创逾一年来最大日内跌幅，因对通胀升温的担忧打击债 券，拖累美股从纪录高位回落，并引发对全球央行可能不得不更加积极收 紧政策的疑虑。 美国1月就业岗位急增，薪资进一步上涨，创逾八年半以来最大同比 增幅，提振了随着就业市场实现充分就业，通胀今年将加速的预期。1月 平均时薪同比增长2.9%，为2009年6月以来最大增幅。 利率期货市场 显示，投资者预期今年美联储今年可能升息三 次甚至更多次。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2018年1 月30日的当周，纽约商品期货交易所(COMEX)的对冲基金与其他基金经理 的期金净多头增至9月末以来最高，同时也增加了期银的净多仓。 现货银 上涨0.8%至16.72美元。稍早曾触及16.54美元，齐平周 五创下的逾一个月低位。 铂金 小升0.1%至987.95美元，上周五触及逾两周低位982美元 。 钯金 下跌1.4%至1,032.24美元。(完) (编译 王琛/戴素萍 审校 艾茂林/张明钧)