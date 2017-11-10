全球金市：金价在三周高点附近持稳，受美国税改担忧支撑

路透11月10日 - 金价周五接近上日触及的三周高点，有望实现一个月来首次周线上涨，受美国税改不确定性支撑。

0435GMT，现货金基本持平于每盎司1,285.28美元，周线涨幅料超过1%。周四金价触及10月20日以来最高水平1,288.34美元。

美国12月期金跌0.1%至1,285.80美元。

“美国政治不确定性加剧令金价获得很好的支撑。有关共和党税改计划可能将下调企业税推迟至2019年实施的消息，令投资者感到愤怒，”澳新银行在一份报告中说。

美国参议院周四披露的税改方案中，在如何调整企业税、州及地方税(SALT)扣抵以及房地产税等方面，与众议院版税改均有所不同。

永丰金融集团研究部主管涂国彬说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息步伐慢于预期，也支撑黄金价格。

他还说，美联储理事鲍威尔被提名为下任美联储主席，这降低了对美联储立场将更偏鹰派的预期。

其他贵金属方面，现货钯金下跌0.4%至每盎司1,006.50美元，周四曾触及2001年以来最高水准1,026.10美元，本周以来已上涨约1.1%。

现货银涨0.1%至每盎司17.016美元，本周以来上涨1.1%，有望录得四周以来的首个周线涨幅。

现货铂金(白金)跌0.2%至935.40美元，本周以来上涨1.8%。(完) (编译 王灿/汪红英；审校 杜明霞/蔡美珍)