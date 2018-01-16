全球金市：金价在四个月高点附近持稳，因美元走贬

路透1月16日 - 金价周二在上日触及的四个月高点附近持稳，美元兑一篮子货币周一跌至三年低点带来支持。

0054 GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,341.28美元，上日曾触及9月8日以来的最高位1,344.44美元。

美国期金涨0.5%至每盎司1,341.70美元。

美国市场周一因假期休市。

美元指数周一跌至2014年12月来低点90.279，最新跌0.5%至90.483。

亚股周二下滑，中国铁矿石价格走弱令矿业股承压；欧元则持于接近三年高点，因外界对欧洲央行可能减少货币刺激的预期升温。

欧洲央行管委韩伟森向德国股市日报表示，如果经济和通胀发展符合当前的预期，央行可以在9月之后一次性结束其2.55万亿欧元(3.13万亿美元)购债计划。

近期美元走疲，加上石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯牵头的减产令供应收紧的迹象，扶助油价升至2014年12月来最高水平。

钯金周一升至每盎司1,138美元纪录高点。周二早盘下跌0.1%至1,124.50美元。供应不足加上汽车业的高需求，使钯金持续走扬。

中国大型民营企业--复星国际周一称，终止收购俄罗斯黄金生产商Polyus股份的交易，因在股份买入协议下的某项先决条件未获满足。(完) (编译 侯雪苹/陈宗琦；审校 龚芳/张若琪)