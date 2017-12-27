全球金市：金价在淡静交投中微涨，因美元下跌

路透12月27日 - 金价周三微涨，因美元下跌，但由于假期氛围中一些投资者仍离场，金价呈区间波动；钯金价格则延续涨势，此前触及17年高位。

0729GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,284.10美元，此前触及12月1日以来最高1,284.70美元。

美国期金也上涨0.1%至每盎司1,289.30美元。

“亚洲市况相对低迷，缺乏周二那样来自中国的买兴；金价整日都在窄幅区间交投，”MKS PAMP交易员Sam Laughlin说道。

美元指数周三下跌，加元等大宗商品相关货币得到本周油价涨势的支撑。

“技术角度看，始于2017年高位1,357美元跌势的38.2%回档位在1,282美元。100日移动均线切入位在1,286美元。所以，将对这几道水位进行观察以寻求进一步动向，”Adroit Financial Services投资组合管理服务业务负责人Amit Kumar Gupta说道。

美国周二宣布对朝鲜(北韩)弹道导弹计划幕后的两名朝鲜官员实施制 裁。

地缘政治风险可提振黄金和日圆等避险资产。

现货钯金上涨逾1%至2001年2月以来最高位，报每盎司1,069.50美元。

现货银涨0.3%，触及11月底以来最高位16.58美元。

铂金升0.5%，触及三周高位923.90美元。(完) (编译 刘秀红/王琛；审校 白云/高琦)