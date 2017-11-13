全球金市：金价在窄幅区间内波动，但受美元走坚和美国升息预期打压

路透11月13日 - 金价周一在窄幅区间内波动，但持于上一交易日低位附近；美元走坚以及有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年和2018年将多次升息的预期，打压金价。

0734 GMT，现货金几无变动，报每盎司1,276.61美元。上周五金价下跌0.7%，遭遇10月26日以来的最大单日百分比跌幅，受美债收益率上扬的打压。

美国12月期金涨0.2%，报每盎司1,277.10美元。

“（周五）的卖盘突显出金价对于美国公债收益率曲线的敏感，进一步表明黄金的避险溢价在目前几乎不存在。”OANDA的资深分析师Jeffrey Halley表示，“随着2017年临近尾声，黄金走势身不由己。”

中国最大黄金上市交易基金(ETF)--华安黄金的经理Richard Xu称，美联储下个月升息的预期令金价限于区间波动。

美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，尽管对低通胀仍保持谨慎，但他下个月预计将支持升息，因为美联储需要为未来可能出现的经济冲击作好准备。

“市场正在消化这则消息，我们认为金价在未来一个月或两个月将不会有太大的波动。”Xu表示。

其它贵金属方面，现货银小升0.1%至每盎司16.91美元。现货铂金涨0.3%至928.49美元，现货钯金升0.2%至996.25美元。

2017年迄今的金属表现图表：tmsnrt.rs/2jvdmXl (编译 王琛/高琦 审校 于春红)