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全球金市：金价在美联储会议记录公布前持稳
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#亚洲
2017年10月11日 / 早上7点51分 / 10 天前

全球金市：金价在美联储会议记录公布前持稳

1 分钟阅读

    路透10月11日 - 金价周三持稳，美元亦保持稳定。投资者等待美联储上次会议记录，以从中寻找未来利率前景的线索。

    0709GMT，现货金      持稳于每盎司1,287.36美元。

    美国12月期金       跌0.3%，报每盎司1,290.50美元。

    “金价最初在隔夜的涨势基础上走升，但随后因亚洲盘初的买盘消退
而回落，几乎持平，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。
    
    “即便是美国B-1轰炸机飞跃朝鲜半岛的消息也未能让市场脱离低迷
的状态，而且美元今天上午还稍稍下滑了。”
    
    韩国军方表示，在围绕朝鲜(北韩)导弹和核计划的紧张情势升温之际
，美国军方周二晚间派遣两架空军B-1B轰炸机到朝鲜半岛，参与一场展示
武力的演习训练。            
    
    “朝鲜相对安静，加泰罗尼亚选择不升级紧张情势，黄金因此在接近
中午时失去了一些避险的魅力，”Halley说。
    
    美元指数周三维持在近期的10周高位下方；外界揣测美国总统特朗普
的税改计划将陷入停滞，欧元守在12日高位附近，因西班牙加泰罗尼亚地
区独立的政治紧张情势稍有消退。            
    
    路透技术分析师王涛表示，现货金或回撤到1,281美元的支撑位，随
后料会开启又一轮升势，有望升向1,299美元。
    
    其它贵金属方面，现货银       上涨0.2%至每盎司17.10美元。
    
    现货铂金      上涨0.2%至每盎司930.50美元。现货钯金      上涨
0.3%至每盎司936.25美元。(完) (编译 张涛/王洋; 审校 蔡美珍/高琦)

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