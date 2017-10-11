全球金市：金价在美联储会议记录公布前持稳

路透10月11日 - 金价周三持稳，美元亦保持稳定。投资者等待美联储上次会议记录，以从中寻找未来利率前景的线索。 0709GMT，现货金 持稳于每盎司1,287.36美元。 美国12月期金 跌0.3%，报每盎司1,290.50美元。 “金价最初在隔夜的涨势基础上走升，但随后因亚洲盘初的买盘消退 而回落，几乎持平，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。 “即便是美国B-1轰炸机飞跃朝鲜半岛的消息也未能让市场脱离低迷 的状态，而且美元今天上午还稍稍下滑了。” 韩国军方表示，在围绕朝鲜(北韩)导弹和核计划的紧张情势升温之际 ，美国军方周二晚间派遣两架空军B-1B轰炸机到朝鲜半岛，参与一场展示 武力的演习训练。 “朝鲜相对安静，加泰罗尼亚选择不升级紧张情势，黄金因此在接近 中午时失去了一些避险的魅力，”Halley说。 美元指数周三维持在近期的10周高位下方；外界揣测美国总统特朗普 的税改计划将陷入停滞，欧元守在12日高位附近，因西班牙加泰罗尼亚地 区独立的政治紧张情势稍有消退。 路透技术分析师王涛表示，现货金或回撤到1,281美元的支撑位，随 后料会开启又一轮升势，有望升向1,299美元。 其它贵金属方面，现货银 上涨0.2%至每盎司17.10美元。 现货铂金 上涨0.2%至每盎司930.50美元。现货钯金 上涨 0.3%至每盎司936.25美元。(完) (编译 张涛/王洋; 审校 蔡美珍/高琦)