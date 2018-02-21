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February 21, 2018 / 7:34 PM / 更新于 16 hours ago

全球金市：金价在美联储会议记录发布后小涨，上日创两个半月最大跌幅

1 分钟阅读

    * 美元从高位回落，对黄金的压力有所缓和
    * 美联储公布1月会议记录

    路透纽约/伦敦2月21日 - 黄金周三在美国联邦储备理事会(FED/美联
储)发布会议记录后小涨，上日录得两个半月来最大单日跌幅。
    
    美联储会议记录发布前，黄金已经脱离日内低位，因美元兑欧元缩减
稍早涨幅，但金价仍然保持在窄幅区间内。
    
    美联储公布会议记录后，现货金      微幅上涨，升0.3%，报1,333.
20美元，稍早一度跌至1,325.20美元。
    
    会议记录发布前，美国4月期金       收涨0.90美元，或0.1%，报每
盎司1,332.10美元。
    
    美联储发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对
有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。            
        
    “黄金在昨日下跌后的反弹受到美元强势的重重抑制，”汇丰证券首
席金属分析师James Steel说。
    
    黄金本周下跌超过1%，因美元兑一篮子货币从三年低位反弹，且黄金
对美元强劲的任何迹象仍然非常敏感。
    
    黄金周二下滑1.3%，为12月7日来最大单日跌幅，因美国公债收益率
上涨提振美元，且削弱没有孳息的黄金的吸引力。指标美国10年期美国公
债收益率周二徘徊在四年峰值附近。
    
    Steel补充说，市场也等待周四欧洲央行公布会议记录。    
 
    其他贵金属方面，现货银      涨0.9%，报16.61美元，从一周低位1
6.37美元回升。现货钯金      下跌0.7%，报1,026.60美元。现货铂金X
PT=下滑0.7%，报992.50美元，脱离日低988美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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