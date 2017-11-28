全球金市：金价守在六周高点附近，关注美联储主席提名确认听证会

路透11月28日 - 金价周二持守在上日触及的六周高点附近，美元走贬提供支持。市场关注参议院举行的美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔的提名确认听证会，以及可能就税改计划进行表决。

0120 GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,295.31美元，周一曾触及1,299.13美元，创下10月16日以来的最高。

美国12月期金接近持平，交投在1,294.80美元。

美元兑日圆周二下跌，仍距离两个月低点不远，市场短期内关注美国参议院本周稍晚可能就税改计划进行的表决。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔在为周二参议院提名确认听证会准备的讲话中，为美联储动用广泛的危机应对权力辩护，将自己定位成将会延续现任主席叶伦及其前任贝南克政策的新主席。

美国总统特朗普周一召集参议院共和党税改议案起草者到白宫，敦促通过全面税改议案。国会财政分析师表示，该议案将使联邦预算赤字在未来10年增加1.4万亿(兆)美元。由于共和党急于将此议案提交参议院表决，最快可能是在周四进行。

美国10月新屋销售意外增长，触及10年高位，因全国各地需求强劲，提振楼市。

美国达拉斯联储总裁柯普朗周一做出迄今最为明确的表态，支持下月加息以及2018年继续升息，称如果等待太久再收紧政策有可能增加经济衰退风险。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周一暗示，在通胀出现升向美联储2%目标的迹象前，他将持续反对升息。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至11月21日为止的一周，对冲基金和其他资产管理公司削减其COMEX黄金及白银合约净多仓。投机客黄金净多仓额合约减持3,944口至177,066口。(完) (编译 侯雪苹/李婷仪 审校 王兴亚/李爽)