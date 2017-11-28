FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
全球金市：金价守在六周高点附近，关注美联储主席提名确认听证会
频道
专题
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
美联储
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
深度分析
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
深度分析
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月28日 / 凌晨1点40分 / 2 天前

全球金市：金价守在六周高点附近，关注美联储主席提名确认听证会

1 分钟阅读

路透11月28日 - 金价周二持守在上日触及的六周高点附近，美元走贬提供支持。市场关注参议院举行的美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔的提名确认听证会，以及可能就税改计划进行表决。

0120 GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,295.31美元，周一曾触及1,299.13美元，创下10月16日以来的最高。

美国12月期金接近持平，交投在1,294.80美元。

美元兑日圆周二下跌，仍距离两个月低点不远，市场短期内关注美国参议院本周稍晚可能就税改计划进行的表决。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔在为周二参议院提名确认听证会准备的讲话中，为美联储动用广泛的危机应对权力辩护，将自己定位成将会延续现任主席叶伦及其前任贝南克政策的新主席。

美国总统特朗普周一召集参议院共和党税改议案起草者到白宫，敦促通过全面税改议案。国会财政分析师表示，该议案将使联邦预算赤字在未来10年增加1.4万亿(兆)美元。由于共和党急于将此议案提交参议院表决，最快可能是在周四进行。

美国10月新屋销售意外增长，触及10年高位，因全国各地需求强劲，提振楼市。

美国达拉斯联储总裁柯普朗周一做出迄今最为明确的表态，支持下月加息以及2018年继续升息，称如果等待太久再收紧政策有可能增加经济衰退风险。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周一暗示，在通胀出现升向美联储2%目标的迹象前，他将持续反对升息。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至11月21日为止的一周，对冲基金和其他资产管理公司削减其COMEX黄金及白银合约净多仓。投机客黄金净多仓额合约减持3,944口至177,066口。(完) (编译 侯雪苹/李婷仪 审校 王兴亚/李爽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below