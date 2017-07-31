全球金市：金价守在近七周高位附近，受益于朝鲜半岛紧张局势

路透班加罗尔7月31日 - 金价周一守在近七周高位附近，因朝鲜半岛紧张局势刺激对黄金的避险需求，而且美元因美国经济数据表现疲软而在数月低位附近打转。

0055GMT，现货金几近持平，报每盎司1,269.70美元，盘初触及6月14日以来最高水准1,270.98美元。金价上周涨约1.1%，为连续第三周收高。

美国8月期金上涨0.1%至每盎司1,269.8美元。

美国两架超音速B-1B轰炸机周日飞过朝鲜半岛以展示武力，美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)表示，在朝鲜(北韩)最近这次导弹试射后，中国、日本和韩国需要采取更多行动。

美国经济第二季加速成长，因消费者增加支出，企业提高在设备方面的投资，但薪资增长持续低迷，给增长前景蒙上阴影。

中国官方媒体人民网周五报导援引中国黄金协会最新统计数据显示，今年上半年，国内累计生产黄金206.542吨，与去年同期相比，减产22.560吨，同比下降9.85%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至7月25日止的一周，对冲基金和资产管理公司大幅增持其COMEX黄金净多仓至四周高点。(完) (编译 许娜/李婷仪 审校 戴素萍/白云)