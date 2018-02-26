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亚洲
February 26, 2018 / 1:40 AM / a day ago

全球金市：金价小升，上周创两个半月最大周线跌幅

1 分钟阅读

    路透2月26日 - 金价周一盘初小升，美元在最近上涨后今日持稳。金价上周跌逾1%。
    
    0118GMT，现货金      升0.1%报每盎司1,330.59美元。在截至2月23日当周，金价跌1.4%，创两个半月以来最大单周跌幅。
    
    美国期金       涨0.1%报每盎司1,332.3美元。

    美元指数      持平在89.881。
    
    美债收益率上扬，美元跌势过度的看法，及美国联邦储备理事会(美
联储/FED)1月会议记录基调相对乐观，上周协助美元指数上涨0.9%。
    
    亚洲市场人气谨慎乐观，本周事件不少，美国将公布通胀数据，美联
储新任主席则将首次在国会发表证词。
    
    英国星期日泰晤士报周六发表的一篇专访透露，如果今年初薪资增长
加快，英国央行上调利率的时间需要比副总裁拉姆斯登(David Ramsden)
原本预期的要早。            
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至2月20日对冲基
金和资产经理人增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金和期铜净多仓。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     称，周五
其黄金持仓量增加0.18%至829.26吨，周四为827.79吨。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张若琪/龚芳)
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