全球金市：金价小幅上升，因美朝局势引发担忧

路透9月22日 - 金价周五从四周低点小幅回升，因美朝局势紧张促使 投资者购买避险资产。

0042 GMT，现货金上涨0.2%报每盎司1,293.70美元，上日触及 8月25日以来最低点1,287.61美元。

美国12月期金上涨0.1%，报每盎司1,296.60美元。

美国总统特朗普周四下令实施新制裁措施，将更多与朝鲜(北韩)有贸易往来的个人和实体加入黑名单，对朝鲜的核武器与导弹计划进一步施压。

朝鲜领导人金正恩周五在一份罕见的声明中表示，朝鲜将考虑对美国采取“史上最强硬的反制举措，”对美国总统特朗普日前威胁“彻底摧毁”朝鲜的言论做出回应。

上周美国初请失业金的人数意外下降，不过近期就业市场前景因为飓风哈维和伊尔玛的持续影响而变得模糊不清。

欧洲央行(ECB)经济报告表示，欧元区经济增长正在获得动能，失业率迅速下降令人振奋，不过通胀还没有表现出令人信服的持续升势，因而需要持续的刺激政策。欧元走强是通胀风险的一个来源，因为这意味着物价压力放缓，因此需要予以关注。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增加0.73%至852.24吨，周三为846.03吨。 (完) (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 龚芳/李爽)