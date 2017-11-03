全球金市：金价小幅上扬，美国税改案公布后美元下跌企稳

路透11月2日 - 金价周五上扬，不过仍低于上日高点，因美元在美国税改案公布后温和下跌后持稳。

0107 GMT，现货金上涨0.2%至每盎司1,277.88美元。黄金上日触及约两周最高点1,284.10美元。

美国12月期金基本持平于1,278.50美元。

美元指数基本持平，报94.698。

美国众议院共和党人周四公布了耽搁已久的税改议案，以兑现总统特朗普大幅减税的承诺，而特朗普能否取得首个重大立法胜利，还要看国会激烈角力的结果。

美国总统特朗普周四宣布，提名美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔出任下一届联储主席 ，打破先例没有让叶伦连任，但暗示她的审慎货币政策将会得到延续。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.42%至846.04吨。

英国央行周四实施逾10年来的首次加息，但表示在英国为退出欧盟做准备之际，未来进一步加息仅会是“渐进的”，导致英镑大幅下挫。

香港金银业贸易场周四表示，香港与深圳的“黄金深港通”将于11月3日开通，将有助于促进黄金跨境交易和人民币国际化。(完) (编译 王丽鑫/王灿；审校 王兴亚/李婷仪)