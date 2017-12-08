全球金市：金价小幅上涨，上日触及逾四个月低点后低接买盘涌入

路透12月8日 - 黄金周五在亚洲交易时段小幅上涨，隔夜金价跌破近期交投区间并触及逾四个月低点后，投资者逢低买入。 0652 GMT，现货金 上扬0.2%至每盎司1,249.04美元，上交易日触及7月26日来的低点1,243.71美元。 金价连续第三周下跌，本周恐将录得5月初来的最大单周跌幅。 美国期金 下跌0.2%至1,250.80美元。 “即便是美元走坚，似乎还是有一些逢低买盘。不过我的确认为有下 行的压力，还会有逢高出货，”一位香港的交易员说。 美元周五小幅上涨，兑一篮子货币料录得周线涨幅，因美国国会通过 法案暂时为政府提供资金，令投资者更加乐观地认为税改议案也会获得通 过。 不过投资者仍然小心中东地区的紧张是否会加剧。之前美国总统特朗 普承认耶路撒冷为以色列首都。 “金价或许会受到该题材的些许支撑，不过目前看美元全线坚挺态势 似乎会持续到年底，”该交易员表示。 市场也在关注今日稍晚的美国非农就业数据。 路透技术分析师王涛表示，金价或进一步跌至每盎司1,239美元。 现货银 上升0.4%至每盎司15.78美元，但本周或仍将录得第三 周下滑。 现货铂金 升0.5%至每盎司896.40美元，但或将录得3月来最大 单周降幅。 现货钯金 上升0.3%至每盎司1,016.20美元。(完) (编译 张荻/王洋; 审校 蔡美珍/张明钧)