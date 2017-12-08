FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
全球金市：金价小幅上涨，上日触及逾四个月低点后低接买盘涌入
频道
专题
朝鲜半岛前景不容乐观 但动武的选择绝不可接受--中国外长
半岛局势
朝鲜半岛前景不容乐观 但动武的选择绝不可接受--中国外长
汇市一周综述：美国政策面利好助美元 比特币疯涨引人忧
深度分析
汇市一周综述：美国政策面利好助美元 比特币疯涨引人忧
焦点：英国与欧盟就退欧关键问题达成一致 谈判有望进入下一阶段
深度分析
焦点：英国与欧盟就退欧关键问题达成一致 谈判有望进入下一阶段
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 8, 2017 / 7:38 AM / in a day

全球金市：金价小幅上涨，上日触及逾四个月低点后低接买盘涌入

1 分钟阅读

    路透12月8日 - 黄金周五在亚洲交易时段小幅上涨，隔夜金价跌破近期交投区间并触及逾四个月低点后，投资者逢低买入。
    
     0652 GMT，现货金      上扬0.2%至每盎司1,249.04美元，上交易日触及7月26日来的低点1,243.71美元。
    
    金价连续第三周下跌，本周恐将录得5月初来的最大单周跌幅。

    美国期金       下跌0.2%至1,250.80美元。
    
    “即便是美元走坚，似乎还是有一些逢低买盘。不过我的确认为有下
行的压力，还会有逢高出货，”一位香港的交易员说。
    
    美元周五小幅上涨，兑一篮子货币料录得周线涨幅，因美国国会通过
法案暂时为政府提供资金，令投资者更加乐观地认为税改议案也会获得通
过。            
    
    不过投资者仍然小心中东地区的紧张是否会加剧。之前美国总统特朗
普承认耶路撒冷为以色列首都。
    
    “金价或许会受到该题材的些许支撑，不过目前看美元全线坚挺态势
似乎会持续到年底，”该交易员表示。
    
    市场也在关注今日稍晚的美国非农就业数据。
    
    路透技术分析师王涛表示，金价或进一步跌至每盎司1,239美元。
    
    现货银      上升0.4%至每盎司15.78美元，但本周或仍将录得第三
周下滑。
    
    现货铂金      升0.5%至每盎司896.40美元，但或将录得3月来最大
单周降幅。
    
    现货钯金      上升0.3%至每盎司1,016.20美元。(完) (编译 张荻/王洋; 审校 蔡美珍/张明钧)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below