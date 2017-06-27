全球金市：金价小幅下挫，因美联储主席叶伦讲话之前美元走坚

路透班加罗尔6月27日 - 金价周二小幅下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话之前美元走坚；叶伦的讲话或将为美联储的升息步伐给出线索。 0046GMT，现货金 跌0.2%，报每盎司1,241.11美元，上日曾触及近六周低位1,236.46美元。 美国8月期金 下挫0.3%，报每盎司1,241.90美元。 金价周一跌至近六周低位，一宗大额卖单打击人气，但全球政治不确 定性限制跌幅。 美联储主席叶伦周二将在欧洲发表讲话，分析师称尽管近期发布的一 系列美国经济数据表现疲弱，但交易员预期叶伦将维持对美国经济的乐观 看法，这将支撑美联储今年再升息一次、明年升息三次的预测。 周一美元兑日圆触及一个月高位，兑欧元反弹，之前欧洲央行总裁对 央行宽松货币政策进行了辩护。 美国最高法院周一恢复了一部分特朗普总统所颁布的禁穆令。特朗普 此前基于国家安全理由而对六个穆斯林为主国家人民设下旅游禁令，但遭 反对者指责为歧视。最高法院的判决成为特朗普一大胜利。 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周一敲定了一项可支持其 少数派政府的协议，同意提高北爱尔兰支出至少10亿英镑(13亿美元)，从 而换取北爱尔兰最大政党的支持。 南非贵金属生产企业Sibanye Gold 计划本周稍后恢复Cooke Mine的生产。(完) (编译 王琛/王颖；审校 许娜/戴素萍)