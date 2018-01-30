全球金市：金价小幅下跌，因美元和美债收益率上扬

路透1月30日 - 金价周二下滑，跌势持续至第二天，因美元兑一篮子货币上涨，且美债收益率(殖利率)上扬。

0051 GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,338.40美元，周一下跌0.7%。

美国2月期金跌0.2%，至每盎司1,337.60美元。

金价本月以来已上涨近3%，主要受美元走软影响。美元上周连续第六周录得周线跌幅，周五曾触及三年低点。

美元指数涨0.1%至89.406点。

美国公债收益率周一急升至逾三年高位，此前欧洲央行官员的讲话巩固了市场预期，即随着经济前景改善，全球主要央行将缩减刺激计划。

在本周美国将密集发布数据之际，债券收益率上升帮助支撑了美元。但美元仍可能创2016年3月以来的最大月线跌幅。

交易员现在等待美国就业数据以及为期两日的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议的结果，以期从中获得升息暗示。

普华永道/罗兵咸永道周二的一份报告显示，主权财富基金对另类资产的曝险已增至整体资产的近四分之一。另类资产包括私募股权、房地产、大宗商品和基础设施。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量下降0.17%至846.67吨，上周五为848.14吨。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 张若琪/张荻)