全球金市：金价小幅攀升，此前因美元上涨而触及近五周低位

路透班加罗尔6月20日 - 金价周二小幅上涨，上日触及近五周低位， 因美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重量级官员重申联储的鹰派立场 后美元上涨。

0044 GMT，现货金涨0.1%，每盎司报1,243.90美元，日内一度 触及近五周新低1,242.61美元。

美国8月期金跌0.1%，每盎司报1,245.10美元。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美国通胀率略低，但随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升，让美国联邦储备理事会(美联储/FED)能够持续缓步收紧货币政策。

受杜德利言论提振，美元兑欧元和日圆触及日高。

芝加哥联储总裁埃文斯周一表示，尽管美国失业率处在16年低点，通胀却积弱难振，因此美联储在升息并削减庞大债券资产时，应该缓慢推进。

路透短观调查显示，日本6月制造业信心回升，齐平4月触及的10年高位，而且还料继续上升几个月，展示出经济复苏的更多证据。

英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。(完) (编译 王琛/王兴亚；审校 王丽鑫/李婷仪)