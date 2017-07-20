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全球金市：金价小幅走低，市场静待欧洲央行政策会议
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2017年7月20日 / 早上7点53分 / 19 天前

全球金市：金价小幅走低，市场静待欧洲央行政策会议

路透新闻部

1 分钟阅读

路透班加罗尔7月20日 - 金价周四小幅走低，投资者静待欧洲央行政策会议，从中寻找有关刺激计划前景的线索，美元走坚也令金价承压。

欧洲央行周四召开的政策会议，料为秋季政策调整做好铺垫，在强调经济增长改善的同时缓和外界的预期。此前央行曾在金融市场引起一场小小的震荡。

日本央行周四维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间。

“投资者在(周四)欧洲央行会议前仍持谨慎态度，预计欧洲央行将持更鹰派立场，”澳新银行(ANZ)研究团队在报告中称。

0732GMT时，现货金跌0.2%至1,237.86美元。

美国8月期金跌0.3%至1,237.80美元。

路透技术分析师王涛称，费波纳奇预估分析显示，现货金可能将在1,236-1,244美元区间盘整一天，此后会涨向1,249美元。

工银标准银行东京分支经理Yuichi Ikemizu称，只要近期美元疲势持续，金价将会获得支撑。

“我预计金价不会下跌，我认为在1,200美元具有支撑，人们目前不太看空。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其 黄金持仓量减少0.65%至816.13吨，周二为821.45吨。

其他贵金属中，现货银跌0.3%至16.20美元，前一交易日触及逾两周高位16.36美元。

铂金下滑0.5%至913.50美元；钯金亦下挫0.1%，至855.25美元，前一交易日触及三周高位872.25美元。(完) (编译 王琛/于春红; 审校 高琦/孙茉莉)

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