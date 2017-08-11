全球金市：金价小幅走高，因朝鲜半岛局势紧张激发避险买盘

路透班加罗尔8月11日 - 金价周五小幅走高，触及逾两个月最高位，有望连续第四日上涨，因美国与朝鲜之间的紧张局势升温，激发避险买盘。

0042 GMT，现货金涨0.2%，报每盎司1,287.90美元。今日稍早，现货金一度触及6月8日以来最高水位1,288.52美元。

美国12月期金涨0.3%，报每盎司1,294.10美元。

美国总统特朗普周四提高了抨击朝鲜(北韩)及其领导人的声调，警告朝鲜不要袭击关岛或美国盟友。此前朝鲜透露打算发射导弹飞越日本领空，并射入关岛附近海域。

美元兑日圆周五创下八周低点，澳洲股指期货盘初下挫，其他亚洲市场走势似将受到美朝紧张关系的发展影响。

美国7月生产者物价意外下滑，并创下近一年来最大降幅，表明通胀步伐进一步放慢，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)推后升息。

印度本周的黄金需求依然迟滞，因当地金价跳涨至近三个月高位，且国际金价上扬压抑了亚洲其他地区的买盘。

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美联储预计，拜美元下滑及就业市场益发炙热之赐，“极为疲弱”的美国通胀将会反弹。这番评论强化了美联储逐渐收紧政策的预期。

一项路透调查显示，欧洲央行在9月宣布调整资产购买计划的机率，略大于10月。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 张若琪/ 李婷仪)