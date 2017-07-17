全球金市：金价小幅走高，因美联储升息前景趋弱打压美元

路透班加罗尔7月17日 - 金价周一小幅上涨，因美元跌至数月低位。 上周公布的美国经济数据表现疲弱，削弱了美国联邦储备理事会(美联储/ FED)今年进一步升息的前景，打压美元走势。

美国政府周五公布数据显示，6月消费者物价持平，零售销售连续第 二个月下滑。

通胀和国内需求疲弱，削弱了美联储升息的论据，交易商下调了对美 联储12月升息可能性的预期。

美元周一处在10个月低点附近，因乐观的中国经济数据和美国仅会逐步升息的预期促使投资者增加高收益率货币和高风险资产的杠杆头寸。美元指数上涨0.1%至95.278，之前曾触及9月以来最低水准。

美元走软支撑了金价。

“过去一周投资者(对黄金)的人气明显改善，尤其是在美国上周公布的数据表现疲软的情况下，”澳新银行分析师Daniel Hynes说，“金价料将再度上涨。”

0632 GMT，现货金上涨0.2%至每盎司1,230.43美元。美国8月期金涨0.2%至1,229.50美元。

在中国公布好于预期的经济数据后，投资者的风险偏好也获得进一步的提振。数据显示，中国第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长6.9%。

其他贵金属方面，现货银涨0.5%至每盎司16.02美元，盘中曾触及逾一周高位16.09美元。

现货铂金(白金)涨0.8%至每盎司922.80美元，之前曾触及两周高位924.80美元。

现货钯金微跌0.1%至每盎司857.50美元。(完) (编译 王琛/汪红英；审校 徐文焰/李春喜)