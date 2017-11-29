全球金市：金价小涨，但投资人大多未受朝鲜试射导弹的影响

路透11月29日 - 美元走弱之际，金价周三小幅上涨。在此同时，朝鲜(北韩)最新导弹试射行动对于金价的影响则有限。 “金价并未见到任何急涨走势，对于初步消息的直觉反应非常有限，”伦敦Think Markets首席市场分析师Naeem Aslam表示。 “背后原因主要在于我们并未见到美国方面强烈回应，尽管朝鲜官方声称他们已经完成核计画。” 0808 GMT时，现货金 上涨0.2%至每盎司1,295.92美元。美国期 金上涨0.1%至每盎司1,295.50美元。 美元指数 下跌0.2%。 “朝鲜最新的导弹试射之后金价没有上涨...这进一步强化了这样一 种观点，即黄金的避险溢价已经暂时消失，”OANDA资深市场分析师Jeffr ey Halley说。 朝鲜(北韩)官方媒体周三称，该国成功发射名为“火星-15”的新型 洲际弹道导弹，射程可覆盖美国全境。 特朗普在谈及朝鲜最新这次导弹试射时表示，美国将着手处理这一情 况，美国处理朝鲜问题的基本策略没有变化。 其它贵金属方面，现货钯金 下跌0.3%至每盎司1,024.74美元， 但仍距离周二创下的2001年2月来高位1,028.70美元不远。 现货银 从前一日的四周低点稍稍回升，日内上涨0.4%至每盎司 16.89美元。现货铂金 上涨0.3%至每盎司951.60美元。(完) (编译/审校 张明钧/王洋/高琦)