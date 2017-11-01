全球金市：金价小涨，关注美联储会议声明

路透11月1日 - 金价周三小幅上涨，市场人士等候美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束两日政策会议后的声明，以寻找美联储货币政策立场方面的暗示。

美联储下任主席人选、英国央行周四政策会议以及将于周五出炉的美国就业数据，也都是市场关注的焦点。

0758 GMT，现货金涨0.3%至每盎司1,275.36美元。

美国12月期金上升0.5%至每盎司1,276.50美元。

分析师称金价在亚洲盘初曾下跌，但来自中国的买兴随后给予支撑。

“由于现货金价格下跌，上海市场出现了约9美元的较高升水，该区域出现的实货需求在欧洲开盘前的几个小时扮演了止跌器的角色，”MKS PAMP交易员Sam Laughlin在一份报告中写道。

周二一名男子驾驶皮卡在纽约市哈德逊河沿岸地区的自行车道上冲撞行人和骑车人，造成八人死亡另有多人受伤，相关当局称这是一起恐怖袭击。

OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示，该事件带来了一些避险需求。

美联储将在稍晚公布货币政策决定。

“市场已经基本消化了12月加息一次的预期。不过投资者在等待看美联储的货币政策立场：尤其是通胀前景和美联储计划如何应对，”澳洲国民银行分析师John Sharma说。

“换句话说，他们是不是可能会采取‘观望态度’，或是提前行动。当然如果是后者的话利空金价，”他说。

现货银攀升1.2%至每盎司16.88美元。现货铂金上涨1.4%至每盎司928.40美元。现货钯金上涨1.3%至每盎司992.47美元。(完) (编译 侯雪萍/王洋; 审校 蔡美珍/高琦)