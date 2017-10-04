全球金市：金价小涨，因美元自高点回落

路透10月4日 - 金价周三小幅上扬，因美元指数自一个半月高点回落。金价上日曾触及七周低点。 0049 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,275.10美元，周二触及8月中旬以来最低点1,267.76美元。 美国12月期金 亦上涨0.3%至每盎司1,278美元。 美元指数 周二触及8月中以来高位后，周三下跌0.2%。 美国股市周二收涨，三大股指及罗素2000指数连续第二日创收盘新纪 录，9月汽车销售数据强劲，带动汽车制造商股价上扬，航空类股也走高 。 主要汽车制造商周二公布9月美国新车销量增长，因受飓风袭击地区 的消费者更换损毁的车辆，这促使车企股价延续飓风哈维8月底袭击德克 萨斯州东南部时开始的涨势。 英国脱欧事务大臣戴维斯周二表示，英国希望同欧盟协商出一份退欧 协议，但同时也做好了在没有协议的情况下退出的准备。他警告称，谈判 中的任何差错，都有可能让英国人蒙受数以十亿英镑计的损失。 日本企业9月的通胀预期较三个月前略微回落，表明经济还继续面临 通缩思维的考验，颇令人担忧。 澳洲柏斯铸币厂(Perth Mint)周二称，9月黄金产品销量较上月倍增 ，白银产品销量则激增78%。(完) (编译 王兴亚/龚芳; 审校 张若琪/张荻)