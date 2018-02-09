全球金市：金价小涨，股市惨跌下资金转进避险资产

路透2月9日 - 金价周五小涨，弹离逾一个月低位，因股市惨跌促使 投资人转进避险资产；但美元走坚及全球利率上升疑虑，则抑制金价涨势 。

0038GMT，现货金涨0.1%，至每盎司1,320.72美元。金价周四 曾触及1月4日以来低位1,306.81美元。

现货金本周下跌1%，周线料将连续第二周下滑。

美国期金涨0.3%，报每盎司1,322.60美元。

亚洲股市周五下跌，此前美国股市在周四再度狂泻，受围绕债券收益率上升的担忧打压。与此同时，日圆和瑞郎等避险货币获得买需支持。

U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek称，在全球股市大跌之际，美元走强对金价构成压力，但更多的投资者后来还是决定在金价触及1,312美元左右的技术支撑位时买入黄金。

英国央行周四称，和其三个月前的看法相比，利率可能需要提早调升，而且上调的幅度要更多一点，因为英国缓慢前行的经济正从全球复苏中获得一臂之力。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量较周三下降0.07%至826.31吨。(完) (编译 龚芳/侯雪苹；审校 徐文焰/张涛)