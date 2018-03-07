全球金市：金价小涨，贸易战担忧令美元和美股承压

路透3月7日 - 金价周三盘初小涨并触及一周高位，因美股和美元双双下跌，此前美国总统特朗普称将推进针对进口钢铝征收惩罚性关税的计划，这重新引发了可能爆发贸易战的担忧。

0126GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,335.07美元，稍早一度高见1,340.42美元，为2月26日以来的最高位。

美国4月期金涨0.1%至每盎司1,336.30美元。

美国股指期货和美元周三下跌，之前提倡自由贸易的白宫国家经济委员会主任柯恩宣布辞职，助燃对特朗普将推进关税计划以及可能引发贸易战的担忧。

柯恩周二辞职，之前特朗普称他坚持对钢铝进口课征高额关税的计划。一些批评人士将此举称之为将打响全球贸易战的第一枪。

据路透调查分析师，未来一年美元将进一步回落，并扶助欧元上涨。分析师称，美联储需加息五次或以上，才能大幅提振美元。

特朗普周二说，朝鲜表露出在与美国官员举行去核谈判时暂停核试验的意愿，看来似乎是”真心诚意的”，因为朝鲜政府已受到美国严厉制裁之痛。特朗普不愿说明他是否对谈判设定先决条件，而美国、中国及韩国官员对谈判的可能性都谨慎以对。

美国工厂新订单1月录得六个月最大降幅，企业设备支出在2017年强劲增长后看似有所回落。

世界黄金协会(WGC)周二表示，亚洲黄金支持上市交易基金(ETF)2月持仓增幅超过北美和欧洲，逆转2017年减仓较多的趋势。(完) (编译 侯雪苹/李爽 审校 戴素萍/许娜)