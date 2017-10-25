全球金市：金价小跌，受股市及美元上涨的打压

路透10月25日 - 金价周三小跌，受到股市及美元走强打压，目前市场正在揣测谁将成为下任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席。

0633 GMT，现货金下跌0.2%至每盎司1,273.70美元；美国12月期金下跌0.2%至每盎司1,275.20美元。

“金价上日下跌，今早持续下行，因企业获利优于预期带动美股上扬，市场冒险意愿改善，”华侨银行分析师Barnabas Gan表示。

亚洲股市周三小幅上涨，美国公债收益率(殖利率)和美元受到提振，因之前有报导称，共和党参议员倾向斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)出任美联储下任主席。

“另外，泰勒成为美联储下任主席概率上升的消息推动美元走强，是未来一周金价走软的主要推动力，”上述分析师称。

据出席午餐会的参议员称，美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会，征询了他们对下任美联储主席人选的意见。

一位知情人士说，特朗普询问这些共和党人士他们倾向斯坦福大学经济学家泰勒，还是由现任美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)出任主席， 与会参议员中有较多人支持由泰勒担任主席。

泰勒被视为鹰派人选，倾向于让美国升息。市场参与者普遍预期美联储年内还会有一次加息。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛认为，现货金可能测试每盎司1,271美元的支撑位，很有可能跌破该水准，并进一步跌向10月6日低点1,260.16美元。

与此同时，投资者也在等待欧洲央行周四的会议，预计该央行将宣布削减其月度购债规模。

其他贵金属方面，现货银跌0.2%至每盎司16.90美元；现货铂金跌0.2%至918.40美元；现货钯金跌0.4%至958.43美元。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 高琦/汪红英)