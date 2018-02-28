全球金市：金价小跌，因投资者认为美联储可能加快升息步伐

路透2月28日 - 金价周三小幅下跌，延续昨日走势。投资者认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔的言论意味着，今年升息次数可能多于先前的预测。

0506GMT，现货金跌0.1%报每盎司1,317.01美元。金价上日下跌1.1%，触及逾两周低点1,313.26美元。

美国期金持平于每盎司1,318.50美元。

“金市短线可能面临美元续强，债券收益率上扬及股市恢复疲势等局面，这种景况可能压低金价，”INTL FCStone分析师Edward Meir在报告中指出。

美元指数周三涨0.1%至90.427。

然而，香港一交易商指出，随着全球经济成长，通胀料将上扬，投资者可能考虑用黄金来对冲通胀。鲍威尔在国会作证时指出，近期数据的表现增强了他对通胀的信心。

该名交易商表示，“投资人伺机逢低承接黄金，因此我认为金价在1,300美元可望获得支撑。”

路透能源技术分析师王涛表示，波浪形态及预测分析显示，现货金可能跌破每盎司1,317美元支撑，进而下看下道支撑1,303美元。

亚洲股市周三续跌，债市走低，因中国疲弱制造业数据重燃了在美国加快升息的疑虑下，市场对全球经济成长情况的担忧。

现货银下跌0.3%，至每盎司16.37美元。

现货钯金涨1%至1,045.74美元，现货铂金则跌0.5%至981.20美元，此前曾跌至两周低点975.50美元。(完) (编译 张涛/龚芳审校 许娜/汪红英)