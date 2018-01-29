全球金市：金价小跌，因美元和股市走强

路透1月29日 - 金价周一下滑，美元收复一些失地，股市也继续上涨，给金价带来压力。

但金价仍徘徊在上周所及的17个月高位附近，美国财长努钦称他支持美元贬值后，美元触及三年低位。

0525 GMT，现货金小跌0.1%至每盎司1,348.10美元。

美国2月期金跌0.4%报每盎司1,346.50美元。

香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称，美元试图回升，而这目前正压制金价。

“金市目前有许多与美元相关的买盘和卖盘。”

美元周一从低位回升，但难以从连续六周的跌势中抽身，受累于收益率优势蒸发、以及对于华盛顿强势美元承诺的怀疑。

亚洲股市周一延续涨势，因企业获利乐观及全球经济强劲增长。

“然而，因美元上涨和股市走强给金价带来的疲态，可能是暂时的，”Geojit Financial Services大宗商品研究负责人Hareesh V称。

“金价只要不跌破1,260美元关口，将再触及每盎司1,400美元水平。”

路透技术分析师王涛则认为，现货金可能跌至每盎司1,335美元，在1,347美元的支撑位或将不保。

其他贵金属方面，现货银持平于每盎司17.39美元。铂金涨0.1%至1,010.80美元。钯金跌0.3%至1,088.47美元。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 于春红/王兴亚)