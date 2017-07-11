全球金市：金价小跌，市场静候美国利率前景线索

路透班加罗尔7月11日 - 金价周二亚洲盘初微跌，因美元上扬；市场等候美联储有关未来加息路径的线索。金价上日触及近四个月低点。 0043GMT，现货金 跌0.2%报每盎司1,212.01美元。金价上日触及1,204.45美元低点，为3月15日以来最低。 美国8月期金合约 报每盎司1,212.80美元。 交易商将关注周三与周四美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦 在国会的发言。 伦敦金属交易所(LME)新推出的LMEprecious黄金及白银现货合约周一 首日登场，截至尾盘成交量逾2吨黄金；LME开始从全球最大的黄金店头市 场中抢得一杯羮。 纽约联储发布的最新消费者预期报告显示，消费者预计未来数月将会 增加支出，而且在强劲的就业市场中，相信他们找到工作的可能性增强， 失业的可能性降低。 Sentix研究集团周一公布的调查显示，投资者预计，未来数月随着欧 洲央行开始缩减刺激政策，欧元区债券将受创。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一 其黄金持仓量减少0.35%至832.39吨，周五为835.35吨。 (完 ) (编译 李爽/陈宗琦；审校 王兴亚/戴素萍)