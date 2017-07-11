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全球金市：金价小跌，市场静候美国利率前景线索
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2017年7月11日 / 凌晨1点13分 / 1 个月前

全球金市：金价小跌，市场静候美国利率前景线索

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透班加罗尔7月11日 - 金价周二亚洲盘初微跌，因美元上扬；市场等候美联储有关未来加息路径的线索。金价上日触及近四个月低点。
    
    0043GMT，现货金      跌0.2%报每盎司1,212.01美元。金价上日触及1,204.45美元低点，为3月15日以来最低。
    
    美国8月期金合约       报每盎司1,212.80美元。

    交易商将关注周三与周四美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦
在国会的发言。
    
    伦敦金属交易所(LME)新推出的LMEprecious黄金及白银现货合约周一
首日登场，截至尾盘成交量逾2吨黄金；LME开始从全球最大的黄金店头市
场中抢得一杯羮。            
    
    纽约联储发布的最新消费者预期报告显示，消费者预计未来数月将会
增加支出，而且在强劲的就业市场中，相信他们找到工作的可能性增强，
失业的可能性降低。            

    Sentix研究集团周一公布的调查显示，投资者预计，未来数月随着欧
洲央行开始缩减刺激政策，欧元区债券将受创。            
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      称，周一
其黄金持仓量减少0.35%至832.39吨，周五为835.35吨。            (完
) (编译 李爽/陈宗琦；审校 王兴亚/戴素萍)

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