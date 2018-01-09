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全球金市：金价小跌，市场预计美国今年将进一步加息
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January 9, 2018 / 7:27 AM / 2 days ago

全球金市：金价小跌，市场预计美国今年将进一步加息

1 分钟阅读

路透1月9日 - 金价周二小跌，市场预期今年美国会进一步加息。

0655 GMT时，现货金下跌0.2%至每盎司1,317.86美元。上周金价曾触及9月15日以来最高位1,325.86美元。

美国期金下跌0.1%至每盎司1,318.80美元。

投资者押注美国将进一步升息，上周五的非农就业数据未给美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策收紧前景造成挑战。

美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周一表示，鉴于物价压力疲弱，且公众对美联储实现其2%通胀目标的信心可能流失，美联储2018年可能只需升息两次。

“金价(短期)将承压，因美国税改以及升息预期将提振美元走强，”山东黄金集团首席分析师Ji Ming称。

“不过市场很快会习惯升息预期，美元随之会丧失强势，从而又推动金价上涨。”上述分析师补充称。

“我们预期金价会在2018年下半年突破2017年高位。”

路透大宗商品及能源技术分析师王涛认为，费波纳奇回档位分析和三角形形态显示，现货金或试探每盎司1,329美元阻力位。

其他贵金属方面，现货银跌0.3%至每盎司17.08美元；现货铂金跌0.8%至964.35美元，周一曾触及三个半月高位973.60美元；现货钯金涨0.7%至1,108.22美元，此前曾触及纪录高位1,111.40美元。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 于春红)

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