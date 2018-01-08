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全球金市：金价小跌，美国加息憧憬推高美元
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January 8, 2018 / 7:46 AM / a day ago

全球金市：金价小跌，美国加息憧憬推高美元

1 分钟阅读

路透1月8日 - 金价周一小跌，对美国今年进一步升息的憧憬带动美元走坚。

0711GMT，现货金小跌0.1%，报每盎司1,317.60美元。上周金价触及9月15日来最高1,325.86。

现货金上周为连续第四周上涨。

美国期金周一下跌0.3%，报每盎司1,318.80美元。

“1月通常对金价来说是不错的月份，应该还会如此，因中国春节前料有实货需求，”Oanda交易部门亚太区主管Stephen Innes说。

“尽管可能有来自美元修正带来的向下压力，但金价料会保持坚挺，直到美联储3月可能加息，”Innes说。

上周五出炉的美国12月非农就业数据不及预期，但投资者预计美联储今年仍会加息数次，不过加息步伐料会是渐进的。

美元指数周一上升0.2%至92.155，脱离1月2日所及的低点91.751，该水准为9月20日来最低。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理在截 至1月2日当周，增加了COMEX黄金的净多头仓位。

路透技术分析师王涛表示，据费波纳奇回档技术位分析，金价或会小升至1,329美元的阻力位，然后开始修正。

现货银下跌0.6%至每盎司17.12美元。

现货铂金下跌0.3%至每盎司966.50美元。

现货钯金上涨0.5%至每盎司1,096美元。(完) (编译 孙茉莉/王洋; 审校 于春红)

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