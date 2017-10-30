全球金市：金价小跌，美联储下任主席揭晓前市况审慎

路透10月30日 - 金价周一下跌，因在本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席提名人选揭晓以及联邦公开市场委员会(FOMC)两日会议前，投资人仍持审慎态度。

0104GMT时，现货金下跌0.1%至每盎司1,271.70美元。

美国12月期金小升0.1%至1,273.0。

两名知情消息人士周五透露，美国总统特朗普目前倾向于提名美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席。特朗普将在本周宣布联储主席提名人选。

特朗普改革美国税制的计划周日遭到利益集团愈发强烈的反对。共和党准备公布对税制的全面改革议案，可能消除其中部分最受欢迎的减税条款，以帮助弥补降低税率造成的收入减少。

美国经济在第三季意外保持强劲增长步伐，因库存投资增加且贸易逆差缩小，抵消了飓风导致消费者支出放缓以及建筑业活动下降的影响。

周日的巴塞罗那，有数十万支持统一的群众走上街头，在当地领袖推动加泰罗尼亚地区独立之际，这些所谓“沉默的大多数”以此次大规模游行，强势表达自身的想法。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，10月24日止当周，对冲基金和其他基金经理连续第六周削减COMEX黄金合约净多仓。(完) (编译 戴素萍/王兴亚；审校 李婷仪)