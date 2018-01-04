全球金市：金价延续跌势，因美国升息预期提振美元

路透1月4日 - 金价周四盘初下滑，延续上日跌势。因美国进一步升息预期激励美元上涨，令金价从逾三个半月高点回落。

0058 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,308.83美元。

金价周三一度触及9月15日以来高位1,321.33美元，但美元从逾三个月低点回升令金价回撤。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布12月会议记录，提高了美国更多次升息的预期后，金价进一步回跌。

现货金周三回落，近三周来首日下跌。

芝加哥RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示，尽管美联储会议纪录显示，鹰派及鸽派决策者意见有些分歧，但“减税预计将非常有益于经济。国内生产总值(GDP)及消费者支出连袂上升将提高进一步升息的机率，从而给黄金带来压力”。

美国期金跌0.6%，至每盎司1,310.60美元。

金价自12月中旬创下的近五个月低点大涨85美元后，短线技术前景及获利回吐也料将令金价承压。

现货金14日相对强弱指标(RSI)周二触及75，为2017年9月以来高位。技术分析师指出，RSI高于70表明大宗商品呈现超买，或许预示着价格将迎来修正。

美元指数上涨0.1%至92.246，周二曾跌至逾三个月低点。

亚股周四创十年高位，美德两国经济数据表现强劲，令投资者更加乐观；与此同时，油价徘徊在两年半高位附近，伊朗局势紧张及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产仍令市场供应收紧。

美国12月工厂活动增速超过预期，受助于新订单增长大幅提高，进一步显示2017年末经济增长动能强劲。(完) (编译 张若琪/龚芳; 审校 杜明霞/许娜)