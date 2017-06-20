全球金市：金价徘徊在五周低点附近，但政治紧张局势构成支撑

路透班加罗尔6月20日 - 金价周二小幅上涨，全球政治不确定性提供支撑。金价盘中稍早触及五周低位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重量级官员重申联储的鹰派立场。

永丰金融集团研究部主管涂国彬说，英国退欧引发的避险情绪，对美国总统特朗普实施金融改革能力的质疑，欧洲大选结果和中东动荡，这些都给黄金带来一些支撑。

“我们可以看到情况正在变得更为复杂，投资者必须要花一些时间来理清头绪，”涂国彬说。

0809 GMT，现货金涨0.3%至每盎司1,246.82美元。美国期金涨0.1%至每盎司1,247.8美元。

现货金早盘曾触及1,242.61美元，为5月17日以来的最低水平。纽约联邦储备银行总裁杜德利周一谈话暗示，近期美国数据疲软表现，不太可能影响继续升息的计划。

英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，联储等到年底再决定是否再次升息或许是值得的，而且应该以非常循序渐进的步伐升息，慢慢削减资产负债表。

其它金属方面，现货钯金涨0.5%至每盎司864.50美元；铂金涨0.6%至每盎司927.60美元。

现货银涨0.8%至每盎司16.58美元，上日曾触及16.44美元，为5月18日以来的最低水平。(完) (编译 艾茂林/侯雪苹；审校 张涛/蔡美珍)