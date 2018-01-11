FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
全球金市：金价微升，因股市涨势失去动力
频道
专题
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
深度分析
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
香港、伦敦和纽约入围沙特阿美IPO候选名单--消息人士
国际财经
香港、伦敦和纽约入围沙特阿美IPO候选名单--消息人士
中国石化接近赢得对雪佛龙南非与博茨瓦纳资产的收购战
中国财经
中国石化接近赢得对雪佛龙南非与博茨瓦纳资产的收购战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
January 11, 2018 / 7:41 AM / a day ago

全球金市：金价微升，因股市涨势失去动力

1 分钟阅读

路透1月11日 - 金价周四微升，因股市涨势似已消退，上日金价曾触及9月以来最高位。

0655GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,317.93美元。周三跌至9月15日以来最低水位1,326.56美元。

美国期金跌0.1%，报每盎司1,319.10美元。

“油价上涨及全球经济强劲增长，意味着在投资人寻求免受通胀威胁之际，金价将持续获得支撑，”Oanda的APAC交易主管Stephen Innes称。

“此外，市场高度预期股市将出现修正，为金价在下跌时提供支撑，持续支持黄金的多头题材。”

油价周四守在三年高点附近，受美国产量意外下滑及原油库存下降提振。

亚股的新年涨势在周四消退，因担心美国保护主义增强。

路透技术分析师王涛指出，现货金在1,311-1,329美元区间呈现中性格局，若突破区间，则可能提供走向线索。

“我们感觉将有逢高卖压，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike称。

“话虽如此，随着(农历春节前)中国季节性买盘升温，下档应会持续受到支撑至2月。”

现货银上涨0.2%，至每盎司17.01美元。上日跌至近两周低点16.86美元。

铂金大致持平报968.24美元，上日触及近四个月高位974美元。

钯金上涨0.1%至1,084.40美元，上日下跌1.5%，创逾一个月来最大单日跌幅。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 于春红/高琦)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below