全球金市：金价微升，因股市涨势失去动力

路透1月11日 - 金价周四微升，因股市涨势似已消退，上日金价曾触及9月以来最高位。

0655GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,317.93美元。周三跌至9月15日以来最低水位1,326.56美元。

美国期金跌0.1%，报每盎司1,319.10美元。

“油价上涨及全球经济强劲增长，意味着在投资人寻求免受通胀威胁之际，金价将持续获得支撑，”Oanda的APAC交易主管Stephen Innes称。

“此外，市场高度预期股市将出现修正，为金价在下跌时提供支撑，持续支持黄金的多头题材。”

油价周四守在三年高点附近，受美国产量意外下滑及原油库存下降提振。

亚股的新年涨势在周四消退，因担心美国保护主义增强。

路透技术分析师王涛指出，现货金在1,311-1,329美元区间呈现中性格局，若突破区间，则可能提供走向线索。

“我们感觉将有逢高卖压，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike称。

“话虽如此，随着(农历春节前)中国季节性买盘升温，下档应会持续受到支撑至2月。”

现货银上涨0.2%，至每盎司17.01美元。上日跌至近两周低点16.86美元。

铂金大致持平报968.24美元，上日触及近四个月高位974美元。

钯金上涨0.1%至1,084.40美元，上日下跌1.5%，创逾一个月来最大单日跌幅。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 于春红/高琦)