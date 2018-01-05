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全球金市：金价微幅下落，但周线仍有望连续第四周上扬
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January 5, 2018 / 7:31 AM / a day ago

全球金市：金价微幅下落，但周线仍有望连续第四周上扬

1 分钟阅读

路透1月5日 - 金价周五从上日所及的三个半月高位小幅回落，但周线仍有望连续第四周上涨。美国即将公布非农就业数据。

0655 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,318.40美元。美国期金跌0.2%，报每盎司1,319.10美元。

现货金周四因美元走贬而创下9月15日以来最高水位1,325.86美元。本周以来，现货金涨幅已超过1%。

受美元兑欧元走软拖累，美元指数本周周线料下跌0.2%，本周曾经一度触及三个月低点91.751，最新报91.946，日内上涨0.1%。

“金价继续从逢低买盘中获得支撑，”MKS PAMP交易员Alex Thorndike说，他并补充说，市场在美国就业数据公布前将进入“等待观望模式”。

路透对分析师的调查显示，美国12月非农就业岗位料增加19万个。

“金价跨越1,300美元后有一些新建多仓，他们正试图推高金价...可以看到金价修正时有买盘涌出，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说。

“美元将是金价走势延续的关键...市场正在等待进一步线索，以厘清升息的步伐以及税改如何扶助美国经济。”

其他贵金属方面，现货钯金持稳于每盎司1,097.40美元，周四触及纪录高点1,105.70美元。

现货银跌0.4%报每盎司17.17美元，上交易日触及17.27美元的逾六周高点。

现货铂金涨0.2%至每盎司961.30美元。周四曾触及三个半月高点965.40美元。(完) (编译 王琛/郑茵 审校 高琦/于春红)

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