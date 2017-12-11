全球金市：金价微幅走高，但受美国升息预期打压而缺乏上涨动力

路透12月11日 - 金价周一因美元走软而微幅上涨，但受美国升息预期的打压，缺乏进一步走高的动力。

0751 GMT，现货金涨0.2%，报每盎司1,249.90美元，上周曾触及7月26日以来最低位1,243.71美元。

美国期金涨0.3%，报1,251.70美元。

美元周一回吐部分早先的涨幅，但跌幅有限，因美国就业数据强于预期，且美国升息的预期都提供了潜在支撑。

美国11月就业岗位急增，反应美国经济表现强劲，尽管薪资增长仍然温和，但分析师称，目前的经济状况无需总统特朗普提议的财政刺激举措的提振。

“本周的预期是，在周三美联储联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定前，金价会保持窄幅区间波动，而上周五的美国非农就业数据好于预期之后，我们预计加息概率达到90%，金价有可能延续近期的跌势，滑向1,200美元，”MKS PAMP交易员Sam Laughlin在一份报告中写道。

外界广泛预计美联储将在本周两日的政策会议上采取加息行动，同时还将给出明年进一步加息的前景。

“金价将继续面临温和的压力...不过跌势料将温和，因为加息基本上已经被纳入预期了，”澳洲国民银行(NAB)分析师John Sharma表示。

与此同时，Cboe Global Markets旗下的Cboe期货交易所(CFE)的比特币期货周一升破18,000美元，开盘价为15,460美元。

日本海上自卫队周日称，美国、日本和韩国本周将举行为期两天的导弹跟踪演练，因该地区围绕朝鲜(北韩)迅速发展武器计划的紧张情绪升温。

路透技术分析师王涛表示，现货金的目标位仍为每盎司1,239美元。

现货银下跌0.1%至15.82美元。

现货铂金上升0.3%至每盎司890美元。现货钯金上升0.2%至每盎司1,008.50美元。(完) (编译 王琛/王洋; 审校 高琦/蔡美珍)