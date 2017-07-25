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2017年7月25日 / 早上6点50分 / 14 天前

全球金市：金价微涨归功美国政治不确定性，投资者聚焦美联储会议

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透班加罗尔7月25日 - 继前一交易日触及一个月高位后，金价周二微涨，受到美国政治不确定性提振。投资者在等待从美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议中寻找其货币政策线索。
    
    投资者还将搜寻关于下次升息时点的任何可能的暗示。美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开启为期两天的政策会议。
    
    “尽管预计不会升息，市场在会议之前仍可能保持克制，”ANZ
Research分析师在一份报告中称。

    0626GMT，现货金      上涨0.2%报每盎司1,256.71美元。现货金上
日触及每盎司1,258.79美元的6月23日以来高位。
    
    美国8月期金       攀升0.2%报每盎司1,257.00美元。
    
    “我们仍对金价走势持谨慎正面看法，因为有鉴于华盛顿的政治角力
以及美国提高债务上限的最后期限迫近，美元疲势暂时还没有结束的迹象
，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
    
    “特朗普的几大‘扶助增长’计划似乎没有取得什么进展，这些都对
金价有利，”Meir补充道。
    
    OCBC分析师Barnbas Gan称，金价短期内仍将受到美元走疲和避险买
盘的支撑。
    
    现货银      最多上升0.1%至每盎司16.46美元，周一触及7月3日以
来高位16.59美元。
    
    现货铂金(白金)      上扬约1%至每盎司934.60美元，上日触及逾五
周高点940.40。现货钯金      涨0.8%至每盎司854.90美元。(完) (编译 刘秀红/徐文焰；审校 王兴亚/王洋)

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