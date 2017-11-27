全球金市：金价微涨，美元兑欧元触及两个月低点

* 黄金缺乏避险买需，尽管中国股市疲弱

* 投资者等待美联储主席提名人的国会听证

* 现货金可能跌至1,283美元--技术图表

路透11月27日 - 金价周一微涨，因美元兑欧元触及两个月低点。但金价涨幅有限，尽管中国引领亚洲股市下跌。

中国股市沪综指周一收创三个月新低。明年金融业尤其银行业将实施严格的审慎监管，料将造成银行板块盈利增速放缓，对金融股走势形成较大利空。

“到目前为止，我们还没有看到任何避险溢价进入黄金价格，反映股票和中国债券市场中的紧张情绪，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

0756GMT，现货金涨0.2%至每盎司1,290.66美元。美国12月期金涨0.2%至1,290美元。

美元兑欧元下跌令其他货币持有者购买黄金的成本下降。

“美元和金价的反比关系仍然有效，”香港永丰金融集团研究部主管涂国彬称。

“但我认为这种关系并未强劲到可以下更大押注的程度...虽然价格在上涨，但走势依然呈区间震荡。”

投资者将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔周二的国会听证。

美国总统特朗普也将在周二会晤参议院共和党议员，讨论如何通过税改立法议案事宜。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛认为，现货金倾向于跌向每盎司1,283美元，因其未能升破1,296美元阻力位。

其他贵金属方面，现货银涨0.5%至每盎司17.057美元；现货铂金持平于每盎司940.50美元；现货钯金跌0.4%至每盎司993.50美元。(完) (编译 张涛/刘秀红；审校 艾茂林/高琦)