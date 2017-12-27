全球金市：金价微跌徘徊在三周高点下方，因美元上扬

路透12月27日 - 金价周三下跌，因美元上涨，上日触及逾三周高点。 0057 GMT，现货金 跌0.1%至每盎司1,282.31美元，上日触及12月1日以来的最高点1,283.72美元。 美国期金 基本持平于每盎司1,287美元。 美元指数 持稳于93.283，美元兑日圆 上涨0.1%，报113. 32。 油价周三在两年半高位附近获得支撑，此前利比亚传出一输油管道爆 炸的消息引发供应疑虑，加上金价与铜价皆盘旋于数周高点，使得亚洲大 宗商品与能源类股受到提振。 美国周二宣布对朝鲜(北韩)弹道导弹计划幕后的两名朝鲜官员实施制 裁，而俄罗斯则重申愿意居中斡旋以缓和美朝之间的紧张关系。 俄罗斯一直呼吁美朝双方进行谈判。克里姆林宫方面周二表示，如果 双方愿意，俄罗斯已做好居中斡旋的准备。 一项民间调查结果显示，中国工业企业第四季继续加速生产，不过薪 资增长和雇聘放缓，进一步表明这一全球第二大经济体的经济动能有所减 弱。 日本11月家庭支出高于预期；同时消费者通胀小升且失业率刷新24年 低位，为央行带来些许希望，期待经济复苏将推动通胀率升向其2%目标。 (完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 杜明霞/戴素萍)