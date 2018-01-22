全球金市：金价微跌，因美元摆脱美国政府停摆影响重获涨势

路透1月22日 - 金价周一微跌，因美元重拾涨势。美元稍早曾因美国政府停摆而一度下滑。投资者则采取静观其变的态度。

0715GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,329.75美元。上周跌0.5%，为六周来首次录得周线跌幅。

美国期金跌0.3%至每盎司1,329.30美元。

“美国政府关门应不会对金价造成太大影响...这是政治问题，而非经济问题。”一位在香港的现货金交易员说道。

“自年初以来，实货黄金需求几近于消失，这才是令人担忧的。在实货需求回归以前，我们需要看到一些卖盘。”

美元指数上涨0.1%至90.626，之前一度下跌0.5%至90.155。

“虽然美国政府关门料不会持续太长时间，但交易员正愈发担心这对经济造成的影响。”澳新银行分析师在报告中指出，“此外，股市又录得一周强劲表现，这开始引发对股市估值的担忧，这亦推动一些投资者进入黄金领域。”

其它贵金属方面，现货银下跌0.2%至每盎司16.97美元。

现货铂金近乎持平于每盎司1,012美元，上周五触及9月8日以来的最高位1,015.20美元。

现货钯金上涨0.1%至1,106美元，上周创下纪录高位1,138美元。（完） (编译/审校 刘秀红/高琦/于春红)